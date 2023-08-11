一位家電行的老闆娘分享，很多客人想選購最耐用的冷氣，希望買了就可以用個幾十年，但其實冷氣用超過10年就該換，接著並分享客人與她自己實測，老舊冷氣換掉前後的電費變化差了一倍，因此雖然買新冷氣要花一筆錢，但省下來的電費，其實可以補足買冷氣的費用了。

熊令家電的老闆娘在TikTok上分享，多數人買冷氣會用到不能用為止，而她過去也有一台陪她長大的冷氣，足足用了21年都沒換，到最後雖然可以使用，但排水聲超大，連維修師傅看了都目瞪口呆，驚呼「這麼吵，你晚上開冷氣是怎麼睡的？」

老闆娘表示，她當時聽到師傅的問題，還沾沾自喜，覺得自己可以把冷氣好好用20多年很厲害，直到踏入家電產業，才發現冷氣超過10年真的就該換了。

老闆娘指出，一位客人驚訝地發現，新冷氣超省電，因為過去使用舊冷氣的時候，一期電費8823元，但換成新的以後，隔年同期的電費竟然只要4152元，足足少了一半以上。而她見狀也立刻換掉家裡的古董冷氣，結果換之前一期電費1萬1633元，換了之後隔年同期剩5331元。

老闆娘表示，突然要買新的冷氣感覺很花錢，但實際算下來，換新冷氣以後，每一年省下來的電費早就與新冷氣的價格打平了，而這還沒有算老舊機台常常需要維修的費用，更不要說現在政府為了推廣節能家電，因此也有買冷氣補助的方案，最高可以補助5000元。

貼文引起網友討論，不少人看呆直呼長知識了。「現在買冷氣家用舊換新加上貨物稅最高補助5000元」、「有些人總以為沒花錢就是省錢，殊不知調整後可以節約節能，環保又省錢」、「很實用的知識分享」。