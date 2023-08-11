涉嫌洗錢、地下通匯200多億遭通緝的「88會館」負責人郭哲敏，逃亡海外9個月，上月於泰國落網。10日下午被遣返回台，大批荷槍實彈警員戒護，解送郭回新北地檢署歸案，檢察官訊問後諭知聲押禁見，11日下午召開羈押庭，預計聲押獲准。

新北地檢署表示，郭哲敏涉嫌違反銀行法等犯罪嫌疑重大，屬重罪且取得外國護照及身分證件，有逃亡、勾串共犯或證人、湮滅證據之虞，向法院聲請羈押禁見。

新北地檢署指出，郭的親信張旭昇8日下午由律師陪同投案，郭的帳房陳品言同日傍晚由柬埔寨搭機入境，立即遭調查局新北市調查處拘提，8日晚間解送至新北地檢歸案。

檢察官訊後認張、陳2人違反銀行法等犯罪嫌疑重大，屬重罪，張旭昇在台灣逃匿逾8個月，陳品言滯留境外逾8個月，並取得外國護照及身分證件，均有逃亡、勾串共犯或證人、湮滅證據之虞，向法院聲請羈押禁見，新北法院已於9日上午裁定羈押禁見獲准。

檢方指出，郭哲敏集團涉地下匯兌、洗錢、賭博、詐欺等，將非法營利賭博所得、詐騙集團詐欺所得，透過多家人頭公司、虛擬貨幣帳戶、第三方支付平台等方式洗錢，轉為合法金流。再以鉅額賭博獲利作為地下匯兌資金，數年來經手匯兌金額逾200億元，匯差獲利逾1億3千萬元。

至於違反銀行法案件偵辦過程，郭哲敏接獲神秘電話後潛逃出境，是否有行政違失，及洩密瀆職等責任，新北地檢署已分調字及他字案由主任檢察官調查、偵辦。