新北市三重區今(11)日上午10時許，有民眾報案稱有老翁路倒在三重區14號越堤道內的自行車道，警消獲報趕抵現場後發現老翁已無生命徵象，緊急送醫仍宣告不治；後續警方發現老翁疑似墜橋身亡，初步排除外力介入，詳細案情仍待警方釐清。

新北市三重區今(11)日上午10時許，有民眾報案稱有老翁路倒在三重區14號越堤道內的自行車道，警消獲報趕抵現場後發現老翁已無生命徵象，緊急送醫仍宣告不治。(黃敬文翻攝)

據悉，警方調查時，在事發地點上方的新北大橋發現停靠在機車道旁的張男機車，另外也有目擊證人稱見到有人從新北大橋墜落。

警方初步排除外力介入，家屬製作筆錄對此也無異議，後續相報請檢察官相驗，詳細案情仍有待警方釐清。