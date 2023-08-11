目前在全台大學校院自助洗衣市占率逾80％的上洋產業（6728），全台的自助洗衣連鎖加盟店只有160多家，在全台逾3,000家的自助洗衣連鎖店市場，占比則偏低，為了搶攻南台灣自助洗衣連鎖加盟商機，高雄的首家直營示範店《SeSA洗衣吧》11日開幕，不需加盟金，15坪大的空間，投資介於250萬元到300萬元之間，以7年平均計算，投資報酬率約12％。

上洋產業商用事業群副總經理莊雅嵐11日表示，上揚產業的自助洗衣品牌《SeSA洗衣吧》高雄首家直營示範店，首創結合自助洗衣、科技洗衣、無人商店、被動收入等概念，並結合由上洋自行開發的IoT智慧系統，加上北中南皆擁有在地的服務團隊，能即時為客戶提供高品質服務，提供民眾不一樣、專業升級的自助洗衣體驗。

她說，上洋作為台灣第一商用洗衣龍頭企業，時時關注全球洗衣產業最新技術與設備，不斷引進國際知名品牌設備，取得日本第一的AQUA商用洗衣設備台灣獨家總代理權已逾6年，AQUA在日本市占率超過7成，穩坐首位，口碑良好品質深受肯定，此次高雄直營示範店上洋全店採用AQUA商用洗衣設備，現場服役機種包含最新、最便利的洗脫烘一體機與高效能烘乾衣機。

莊雅嵐指出，AQUA洗脫烘一體機，可於60分鐘一次完成2至3人家庭一周的衣物洗烘服務，中途不用取出濕衣服移至乾衣機，收費約140元，跟市場其它品牌自助洗衣店，價格差不多，但，時間更節省。

她說，上洋產業除了引進國際級硬體設備，也投入與洗衣設備連結的軟體科技應用開發，自行研發IoT遠端管理及查詢系統，協助店主即時掌控洗衣機狀況、營收現金流、來客數等，讓店主實現遠端工作的自由。

而消費者到店洗衣前，即能線上查詢是否有空機可以使用，洗衣中能設定通知，不怕洗衣服洗到忘記，而便利的電子支付功能，如Line Pay，更是《SeSA洗衣吧》所提供加盟主最基本的功能選擇，透過新科技提供加盟主消費者雙向服務。

莊雅嵐表示，上洋在台南、高雄和屏東的南台灣自助洗衣連鎖店，大約20多家，看好龐大的潛力市場，希望藉由高雄的首家直營示範店《SeSA洗衣吧》的開業，引導有意創業者親臨參觀體驗，進而進一步擴大上洋產業在南台灣的自助洗衣連鎖店市場。

她強調，加盟《SeSA洗衣吧》，不需加盟金，15坪大的空間，購買設備等投資金額介於250萬元到300萬元之間，以7年平均計算，投資報酬率約12％。