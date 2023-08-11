依勞基法規定，勞工遭遇職業災害而致死亡、失能、傷害或疾病時，雇主應予以補償，但桃園市空服員職業工會今天指控有航空公司認定職災速度緩慢，且認定過程中不給予原領工資，影響空服員生計；勞動部官員表示，如果公司拖延，勞工可逕自向地方政府申訴。

受到近日邊境開放，使空服員工作量大增，也使發生工傷意外機率增加，但部分公司認定職災速度緩慢，如有空服員在2月21日發生工傷意外，但一直到8月10日經勞保局認定為職災，雇主才願意負起職災補償責任。工會理事詹捷宇說，同事燙傷、餐車撞傷等頻傳，甚至有空服員遭行李砸到腦震盪，但部分職災認定時間拖延過久。

「工傷不是只有一起」，桃園市空服員職業工會理事趙婕歡表示，且認定為職災前，公司往往不願意發放原領工資，應加速工傷審核，且不應把工傷責任推給空服員，而是要把關如過大、過重行李。

勞動部勞動條件及就業平等司副司長王金蓉說，職安法規定只有工作時與職務有因果關係發生的災害即為職業災害，萬一僱主與勞工認定有落差，勞工可逕自向地方政府檢舉，地方政府將盡速查處，一旦認定為職災且僱主未依法補償，則可處2萬元至100萬元罰鍰。

長榮航空則聲明，勞保局職業災害未認定前，長榮航空會依法協助同仁先請普通傷病假或申請留職停薪；部分員工休養區間較長，並經醫生復工評估可執行輕便之工作，公司亦會協助安排，以保障員工生計。員工表達因公傷需要休養時間，後續經勞保局審核通過，會依法給付補償金，公司也會將員工於該期間所請普通傷病假、留職停薪...等假別，更改為公傷病假，不會讓同仁權益受損。