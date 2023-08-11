雲林最近豪雨、陣雨不斷，雲林縣蔬菜產地發黃、枯萎，10日交易量創新低僅589公噸，一般都還有600多公噸，量多時約1000公噸，最近菜價也從颱風前25元漲到破40元，不過半個月後復耕的蔬菜上市，菜價應就會慢慢回檔。

七月初剛放暑假，時晴時雨，部分蔬菜生長較為不順，到貨量減縮為800公噸，平均交易價格約27元左右，7月18日均價站上每公斤30元。

最近不僅天氣炎熱，颱風外圍環流帶來雨勢，造成葉菜類生長困難，若雨勢大又來不及抽水，不是枯萎腐敗就是發黃，可採收的蔬菜量很少。

一名菜農表示，水傷很嚴重，2分半到3分地正常可收成300捆左右的菜，最近只收到70幾捆菜，有時甚至只有四分之一的量。

西螺果菜市場10日交易量降到僅589公噸，可能是今年以來最低交易量，根莖類、葉菜類都較前一天少一成，物以稀為貴，交易均價達到40.7元；今年以來最高價是8月9日43.6元。

11日交易量恢復為630公噸、均價40.5元，有慢慢下降的趨勢。

西螺果菜市場表示，8日節氣已轉為立秋，天氣轉涼了，各類蔬菜都會比較好種，如果復耕順利，菜價就會快一點恢復正常，一般而言是20天。

不過農民表示，雨後復耕需等待土曬乾，不然出芽率不佳，眼前只能先整地，看天吃飯。