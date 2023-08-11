小詩（化名）一家從北部南漂高雄定居約莫2年多，對高雄環境尚未熟悉，前年4月她初次接受博愛職業技能訓練中心職業重建就業服務，因疾病及身心功能阻礙影響工作，也說不出遇過哪些困難，經職業重建個案管理員了解狀況並協助解決，嘗試數個工作的她，最後勝任行政助理職務，過程相當不易。

2年前從北部南漂高雄定居的小詩一家，對高雄環境尚未熟悉，她隻身到窗口求職，語言簡短、神情緊張，因疾病及身心功能阻礙，影響工作上問題的解決、接收語意不能全面理解、導致難辨別事物正確性，也說不出過去工作遇到什麼困難，不清楚被辭退原因，對自己能做什麼工作完全沒信心，充滿無奈與挫折。

經職業重建個案管理員與小詩晤談，了解特質與需求後，適時啟動支持，一起討論在工作前中後不同階段面對問題如何與服務人員合作，包括職場人際互動欠佳、工作鬆懈、決策判斷失誤等問題，運用改善資源、密集溝通、職訪協調與教導問題應對合適方法；一路陪同小詩經歷數個工作，有麵店廚房助手、倉儲助手、學校行政助理等鼓勵賦權、同理支持、重複嘗試累積正向經驗等工作需求處理技巧提升，現在靠著自己努力，目前持續擔任行政助理職務。

勞工局博愛職業技能訓練中心於岡山、楠梓、成功、三民、鳳山、前鎮就服站以及旗山就服台設置職業重建服務窗口，以利在地身心障礙民眾可以就近諮詢，有求職就業相關需求的身心障礙民眾攜帶身心障礙證明及身分證洽詢。