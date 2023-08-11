在上次台北市長選舉敗給蔣萬安的前衛福部長陳時中，傳出可能列入民進黨不分區立委名單，是否有幫助賴清德和民進黨立委選舉催票效果，或是再拉一波仇恨直？值得觀察。

根據《放言》獨家報導，英系有意將前衛福部長陳時中列入不分區立委名單之中，但仍要評估陳時中是否有幫忙民進黨或賴清德催票效果，抑或是再度掀起一波「仇恨值」大戰？還有待後續選情觀察。

陳時中6日曾砲轟在野黨「以為譁眾取寵能取得政權」，其實是場災難。相關新聞一出後，網友直言，陳時中、民進黨繼續執政，才是台灣的災難。