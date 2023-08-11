蔡淑臻很看重《村裡來了個暴走女外科》，對今年金鐘獎有得失心。（伊林提供）

伊林名模蔡淑臻在戲劇表現優異，她所製作、主演的《村裡來了個暴走女外科》去年在台播出收到很多正面回響，近期該劇成功銷售到日本，已在日本電視台播出，導演還寫信給日本經典醫療劇《Doctor X》女主角米倉涼子，邀請她看戲。

蔡淑臻透露其實在製作第一季時，投資方希望更換女主角，是導演和製作人力保，因為小劉醫師好吃、好色、好睡的有趣特性，是由蔡淑臻和團隊「捏」出來的，只能由她演出，「那時市場對我不是那麼有信心，我拿金鐘獎女配角也是在這部戲開拍之後，其實我在參加電視節時，多少有感覺到商業考量是什麼，我也一直有這種感覺，但也說不出口不行把我放掉，我知道他們會挺我。」

第一季開拍前製期正值蔡淑臻低潮，因為身體關係，能接的工作變少，她把重心全放在製作《女外科》，「這部也陪我走了一段，那時的心靈寄託就是開編劇會議，和導演製作人已經很有革命情感。」資方要求換角導演也不敢告訴她，而是在全劇順利播出得到迴響後，才敢跟她說，「還好他們當初沒有妥協。」蔡淑真說《女外科》在大陸也很受歡迎，收到許多好的回饋，觀眾還會細細剖析劇組拍這部戲的立意，「他們寫得很像有參與開發，我覺得我找到知己。」

《女外科》第二季目前進度已經到第6集劇本，蔡淑臻也親自下高雄參與田調，她說這次可能沒辦法全部原班人馬，但和她擦出不少火花的朱軒洋已經表態有意願回歸，製作方也希望可以把這個角色放到第2季，她開玩笑說：「怎麼能讓朱朱委屈，畢竟是金馬獎最佳男配角。」蔡淑臻說第2季的進度拖比較久的原因是，因為主創團隊都各自有想法，劇本不斷打掉重練很多次，只為了讓戲好看，這次一樣會從喜劇看議題，深入醫療人員的心也呈現醫療現狀，會有新的角色。

金鐘獎將在10月份舉行，蔡淑臻透露已經報名很多項，因為是首次當製作人，坦言得失心很重，她最想拿最佳戲劇獎。而一直在忙拍戲的她，感情依然沒有動靜，雖然有認識新朋友，但都沒有後續。