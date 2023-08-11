鳳信有線電視今天辦理的「鳳信影像創作超EZ跟著導演用手機拍微電影創作營」，安排學員參觀鳳信攝影棚。（鳳信有線電視提供／林雅惠傳真）

人手一機與自媒體時代來臨，人人都有機會創造屬於自己的舞台，高雄鳳信有線電視基於在地媒體善盡社會企業責任，昨天、今天分別以社區銀髮族及國中小學童為對象，帶領居民利用手機操作社群軟體及拍攝微電影，協助大家打開新視野，增進生活的樂趣及挑戰。

鳳信有線電視昨天在鳥松仁美社區舉行社區銀髮手機營活動，課程帶領銀髮族及社區志工、居民，運用智慧型手機，學習使用社群軟體，增進與親友互動的機會，擴大交友圈，希望透過活動豐富銀髮族晚年生活，讓長輩有更多社交機會，進而從中獲得心靈的滿足。

活動課程也安排影像紀錄拍攝、構圖及影片剪輯製作能力，未來志工們能夠以社區為題材，從拍攝到剪輯製作完整影片，上傳FB或是YT等社群軟體，把社區的特色傳達出去，為社區提升能見度。

今天辦理的「鳳信影像創作超EZ跟著導演用手機拍微電影創作營」，安排學員參觀鳳信攝影棚，由學員扮演主播或主持人，感受在攝影機前hold住現場的臨場感，除了訓練台風並獨自與攝影機培養默契，學員站在鏡頭前生澀的自我介紹，時而發呆，時而緊張顫抖，總之對於第一次參觀鳳信電視台的感覺，可說是收穫滿滿好玩又有趣。

難得進入攝影棚，小朋友把握機會拿起手機拍照，把這些素材運用在下午課程學習拍攝照片及影片，運用手機的剪輯軟體，剪輯出屬於自己觀點及風格的影片。

此次活動課程的設計，強調生活與網路接軌，鳳信有線電視總經理林勝宏表示，現今人手一機與網路的對話已成為生活型態趨勢，正符合其公司影音網路相互結合的經營型態，善用網路帶來的便利性，接收新的資訊，打開新的視野，讓生活充滿新的挑戰及樂趣。