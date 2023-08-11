手機市況未見明顯回溫，胡正大表示，手機使用的AMOLED面板由剛性的GOLED快速地被柔性的POLED取代，同時，韓系生產POLED的市佔率也逐漸地被大陸POLED面板超越，敦泰AMOLED觸控IC的出貨也在面板規格轉換中穩健成長，預期觸控IC營收在第四季會有比較明顯的成長。

驅動IC產業在大陸市場面臨嚴峻競爭，胡正大表示，大陸驅動IC自去年開始價格戰就非常犀利，去年有一波明顯的下降，年初儘管有停止一段時間，但農曆年後又開始，所以未來競爭勢必會加劇。

展望明年，胡正大坦言，在前景不太明朗的市場狀況下，敦泰會做足準備，也持續發展非手機領域，包括NB、車用等。

車用市場表現上，胡正大指出，敦泰上半年車用產品成長穩定，但在第二季底發現，大陸市場車用成長已經出現趨緩，推估有可能是特斯拉一連串的降價動作，使得大陸汽車銷量受到影響，但是就未來長線來說，敦泰在車用領域成長還是可以期待。

成本結構上，胡正大表示，整體晶圓廠在過去12個月有出現價格調降，尤其集中是大陸晶圓廠的成熟製程，只是，台灣晶圓廠並非所有的晶圓廠都有降價，類似台積電(2330)就沒有降價動作。敦泰在成本得控管策略是適度移轉到大陸的晶圓廠，尤其是一些成熟製程，此對成本結構會相對有利。