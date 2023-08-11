從去年以來，印度對俄羅斯原油消費量暴增，俄國也成了印度主要供油國，取代沙烏地阿拉伯以及伊拉克的角色。印度剛開始買的時候，的確是俄羅斯價格優惠，但現在俄油與杜拜間的差價，已經從每單位20美元，縮至近8美元。

倫敦價格評估機構阿格斯（Argus Media）統計，8月4日運往印度西海岸的俄羅斯原油價格，已經超過每桶81美元，一個月前每桶約為68美元。印度有4家主要煉油廠透露，將繼續購買俄羅斯烏拉混合油，來自中東類似烏拉品質的售價還是比較高。

花旗集團表示，市場認為印度提煉中質高硫（medium sour）俄羅斯原油的能力有限，自然會限制進口俄羅斯的原油。但是，並沒有這樣的問題，這表示只要折扣超過較高的進口物流成本，印度煉油廠就會持續買進俄羅斯原油。

日前，一艘掛著俄國國旗的油輪遭到無人機攻擊，對此，大部分印尼煉油廠高層很不以為然。調研單位Kpler表示，購買俄油的印度原油業者早已接獲供給風險警告，因受到較高運費與保險的保固，根據印度原油交易規範，這些已被俄羅斯原油賣家給吸收。

西方國家為限制俄國政府原油的收入，將每桶售價上限訂在60美元，但上個月卻已漲破這個價位。原油交易的麻煩事變多，加上審查愈來愈嚴格，這些都沒有讓印度煉油業者卻步，還是一樣在安排船期與支付貨款。

專家指出，跟同級可比較的進口原油相比，只要俄羅斯的夠便宜，印度就會有購買需求。若俄國烏拉原油經估價後只有稍微多出60美元一點，印度煉油廠也會買單。只要中間商能跟印度銀行業者出具承諾書，已支付的原油FOB（船上交貨價）沒超過60美元上限就好。

根據官方正式計算，6月時，俄國經由海運進口至印度的原油價格，即使加上運費，平均每桶要價68.17美元，是俄烏戰爭開始後的最低。相比之下，若跟沙烏地阿拉伯買的話，則高達81.78美元。

基於供應吃緊，原油期貨價目前已攀升至近9個月新高，在不是被迫之下，沙烏地阿拉伯以及俄羅斯的限產時間已延長到9月份。更多類似烏拉等級的含硫中質原油，可望會出現在市場上，同時，亞洲現貨市場也看起來表現頗佳。

印度官員指出，利用原油製造出的燃料，雖可帶來豐厚的報酬，但都拿去支付購買石油的費用。彭博社統計，全部亞洲煉油業者現在的利潤，要比7月初高出至少3倍以上。

Kpler認為，從俄羅斯進口的原油數量的確在過去幾個月期間，已從歷史高點滑落，預計還會進一步走低。不過，這是受季節性影響，特別是在印度傳統雨季時，原油需求通常會減少，但不久將可見反彈。

Kpler補充，對中國大陸來說，目前正陷入不知道要從伊朗，還是俄國買進原油的兩難中，但對印度煉油廠業者來說，俄羅斯原油還是至今最便宜的選擇。預計到了10月，將出現更多滿載原油的油輪，排隊等待靠岸印度卸貨。