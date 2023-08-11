博大今天下午舉行法說會，博大產品為技術門檻較高、少量多樣的交流轉直流電源供應器與直流轉直流轉換器等偏客製電源相關產品，終端應用包括：高端工業/鐵路系統/軍工/航太衛星/工業電腦/醫療設備／新能源等。今年上半年工業相關產品佔營收比重為23%，醫療設備佔比為20%，鐵道交通運輸佔比為17%，通訊設備佔比為16%，新能源(太陽能)佔比為12%，軍工佔比為7%，其他佔比為5%。

根據Secondary Research報告，全球AC/DC converters市場規模將從2020年約96.13億美元成長至2025年123.8億美元，年複合成長率為5.3%，2025年全球DC/DC電源供應器市場規模將達197.81億美元，2019年到2025年的年複合成長率為15%。

目前博大鐵道工程相關電源產品有鐵道設備電源、車門控制系統、列車廣播通訊系統，醫療相關電源產品主要應用於呼吸器、鐳射美容儀、牙科診療椅，兩大產品線因今年以來歐洲代理商銷售不錯，讓博大上半年營運未受到全球經濟產業狀況不佳影響，上半年稅後盈餘為3.37億元，年增3.37%，每股盈餘為4.32元，累計前7月合併營收為11.41億元，年增19.93%。

展望下半年，博大表示，下半年成長動能以鐵道工程及醫療為主，今年第3季會比第2季好，也會比去年同期好，第4季因逐漸進入淡季，將較第3季下滑，約當第1季水準。

AI伺服器電源需求強勁，吸引電源大廠積極搶進，不過博大表示，目前公司僅有部分電源產品出貨伺服器相關週邊工控網通設備，由於AI伺服器電源瓦數多在3000瓦以上，公司並未參與。

為因應客戶要求製造基地兩岸+1趨勢，博大日前董事會決議投資800萬美元前往越南設廠，土地購買合同已於7月簽訂，預計2024年啟動建廠，2025年第2季至第3季完工量產。