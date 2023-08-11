香港經濟日報報導，知情人士指出，財政部近日召開會議，明確除了北京、上海、廣東和西藏四個省市自治區外，預備給大陸全國其他省級政府合計下達約1兆元的再融資債券額度，允許償還包括地方融資平台負債在內的隱性債務。知情人士未提供為何排除上述四個地區的細節，不過北上廣隱性債務已經清零。

知情人士又表示，全國各地的額度已經敲定，且大陸政府確定了12個省市為高風險地區，將高度關注、給與更多支持，貴州、天津、湖南、吉林、安徽等位列其中，當中此次發行計劃分批進行。