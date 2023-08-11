香港經濟日報報導，知情人士指出，財政部近日召開會議，明確除了北京、上海、廣東和西藏四個省市自治區外，預備給大陸全國其他省級政府合計下達約1兆元的再融資債券額度，允許償還包括地方融資平台負債在內的隱性債務。知情人士未提供為何排除上述四個地區的細節，不過北上廣隱性債務已經清零。
知情人士又表示，全國各地的額度已經敲定，且大陸政府確定了12個省市為高風險地區，將高度關注、給與更多支持，貴州、天津、湖南、吉林、安徽等位列其中，當中此次發行計劃分批進行。
早前有傳中國大陸開始摸底地方政府隱藏債務，據知情人士表示，自中共中央政治局會議7月底提出制定實施一攬子化債方案後，大陸財政部據悉即將下達約人民幣（下同）1兆元地方政府再融資債額度，利用歷年結存限額助力地方償還隱性債務。
香港經濟日報報導，知情人士指出，財政部近日召開會議，明確除了北京、上海、廣東和西藏四個省市自治區外，預備給大陸全國其他省級政府合計下達約1兆元的再融資債券額度，允許償還包括地方融資平台負債在內的隱性債務。知情人士未提供為何排除上述四個地區的細節，不過北上廣隱性債務已經清零。
知情人士又表示，全國各地的額度已經敲定，且大陸政府確定了12個省市為高風險地區，將高度關注、給與更多支持，貴州、天津、湖南、吉林、安徽等位列其中，當中此次發行計劃分批進行。
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