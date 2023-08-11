台南市11日未再傳淹水災情，民眾討論淹水假問題，台南市政府回應會依據停班停課標準及實際狀況作決定。雖降雨量趨緩，台南市長黃偉哲提醒市民外出前關注氣象局資訊，注意安全。

台南市濱海區域10日凌晨受西南季風與陸風互相碰撞，安南區、南區、安平區都下起豪雨，降雨強度超過水利設施負荷，多處傳出淹水，引發民眾討論淹水假問題。

台南市水利局表示，台南市的水利設計，側溝每10分鐘可容納8至12毫米的降雨量，超過就可能淹水，以安平區為例，10日降雨曾達到10分鐘24毫米，明顯超出設計負荷。

淹水被罵，也有不再淹水地區民眾表達感謝，過去被詬病逢大雨「水上樂園」必開張的中華醫事大學、崑山科技大學等三爺溪流域，這次不再出現，華醫校方11日寫信致謝。

台南市11日西南季風趨緩，雖達大雨等級，雨量集中上午，下午已停歇，以安南區累積雨量96毫米最多，七股區92毫米與南區81毫米。全市都較10日雨量大幅降低。降雨最大十分鐘雨量安南20.5毫米、安平14毫米、南區13毫米，主要影響沿海安南到南區一帶。

台南市保持水災3級開設，針對降雨明顯區域，加派員工到現場巡視，檢視抽水機等設備運作，10日淹水的如南區灣裡路88巷附近、安南區安中路一段、朝皇宮及城西街等，11日未再傳出淹水災情。

台南市政府發言人田玲瑚表示，依據規定，必需在24小時內累積350毫米雨量才達停班停課標準，市府必須依據氣象預報及實際狀況，才會宣布是否停班停課。

黃偉哲提醒民眾，近期天氣較不穩定，降雨雖趨緩，外出仍需留意天氣狀況，記得攜帶雨具並注意行車安全。