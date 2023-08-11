北市鼓勵147所公立幼兒園班班裝設工作記錄器，並全面補助，但遭全教總質疑，以工作紀錄器為化名，實則安裝監視器，再次重創幼教人員工作尊嚴，對此，教育局表示，北市採鼓勵並全面補助裝設工作紀錄器，會與家長、教保服務人員討論達成共識，但絕無強行要求公立幼兒園全面裝設。

全教總11日質疑，北市教育局以工作紀錄器為化名，實則安裝監視器，已造成幼托現場怒氣，也再次重創幼教人員工作尊嚴，一方面讓師生比倒退、一方面又強制安裝監視器，居心和專業何在。

全教總也批評，在教室內強制安裝監視器並不合適，政府應在尊重教育專業的基礎上，執行友善幼兒、友善教師的幼教政策，台北市既被稱為首善之都，就應該公開向現場的幼托人員說清楚理由，否則難以平息幼托人員一連串被台北市抹黑的社會形象。

對此，教育局回應，在中央法規未強制教保服務機構裝設監錄設施設備前，北市採鼓勵並全面補助教保服務機構裝設「工作紀錄器」，會與家長、教保服務人員及職員工深入討論，就是否裝設取得共識，絕無強行要求公立幼兒園全面裝設。

教育局表示，未來將持續透過「尊重教保人員與親師意願」、「教室內工作紀錄器以不公開為原則」、「影像上傳雲端集中管理確保隱密性」、「訂定完善調閱制度」等面向，消弭家長及教職員工對於隱私權的疑慮，為孩子打造一個安全舒適的幼兒環境。

教育局也強調，「3年內降低師生比至1：12」政策方向從未變更，秉持「公共化教保服務供需比例維持7成」、「不因調降師生比影響學生就學權益」及「減輕教師工作負擔」3大原則，透過逐年降比、搭配增班或增師等策略，達到114學年度師生比為1：12的目標，112學年度已有141所公幼師生比低於1：14。