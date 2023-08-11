到訪新加坡的中共中央政治局委員、外長王毅，今與新加坡總理李顯龍會晤。王毅轉達中方領導人的問候，指國家主席習近平與李顯龍於今年3月共同宣布將中新關係提升為全方位高質量的前瞻性夥伴關係，相信中新關係將繼續走在中國大陸同周邊國家關係的前列。李顯龍表示，當今世界並不太平，期待大國發揮引領作用，尋求互利共贏。新國支持東協與中方深化合作，共同維護地區和平穩定發展。

王毅強調，中方的發展是和平力量的增長，是穩定因素的增強，將為世界各國，特別是周邊國家帶來持久紅利和發展機遇。他又直接批評美國，出於維持單極霸權需要，不願看到中方等新興國家發展振興，一方面縱容支持台獨勢力倚美謀獨，衝撞中方的紅線底線；一方面撕去公平競爭偽裝，脅迫他國搞針對中方的單邊保護主義。這些倒行逆施，只會損害自身信譽，向世人證明美國已成為當今世界最大的不穩定因素。

王毅還會見新加坡第一副總理黃循財，他指出中方願同新方拓展新合作領域，開闢兩國關係新前景，希望作為新加坡第四代領導團隊領軍人的黃循財，為此作出新的貢獻。

王毅表示，中方堅持高質量發展、高水平開放，將為包括新方在內的地區國家帶來新機遇。中方將和東協國家攜手推動「中國東盟全面戰略夥伴關係」持續穩定向前發展，期待新加坡繼續發揮積極作用。

據中方發布，黃循財表示，新方反對叢林法則、強權政治，當前新中關係發展勢頭強勁，共建一帶一路成果豐碩。新方將積極參與中方現代化進程，期待訪華共同主持新中雙邊合作機制會議，歡迎並支持中方加入《數字經濟夥伴關係協定》及《全面與進步跨太平洋夥伴關係協定》。