近日午後對流發展旺盛，許多地區都出現突如其來的暴雨，一名駕駛上網求助，想知道大雨中行駛國道「要不要打雙黃燈？」意外引發兩派網友論戰，有人直說曾遇過打雙黃燈亂切車道的三寶，「差點下課」，不過，交通部過去就曾發文解答，「遇濃霧、強風、大雨，都可以按下雙黃燈提醒後車」。

原PO在PTT car板發文詢問，「大雨中行駛國道到底要不要打雙黃燈？」他表示，昨日開車上國道突然下起大雨，觀察其他駕駛，有的人會打雙黃燈，有的人沒打，甚至還有人「只打一邊」，10輛車約有3、4輛會在大雨中打雙黃燈，讓他覺得相當不解，特地上網發問。

貼文一出，引來許多網友回應，「前後霧燈就夠了」、「打啊，反正又不犯法」、「雙黃燈是告訴後車我車速降下來了，別撞我，只要後車都有注意到，並跟著減速就應該切掉了」、「只要能提醒後車，都可以」、「上次遇到打雙黃燈亂切車道的三寶，差點下課」、「現實就是超大雨，幾乎每台都開雙黃燈」。

有人實際查詢《道路交通安全規則》第5條指出，汽車行駛高速公路應依照速限標誌指示，但遇到濃霧、濃煙、強風、大雨或其它特出狀況，導致能見度甚低時，「時速應低於40公里或暫停路肩，並顯示危險警告燈」。交通部也曾在臉書發文表示，遇到濃霧、濃煙、強風、大雨，都可以按下雙黃燈來提醒後車。

事實上，過去就有警察網友指出，雖然法規表示能見度低時能開起雙黃燈，實務上來說，雙黃燈多用於示警「前方有突發狀況」或「前方車流回堵或慢速」，若持續打亮雙黃燈，發生緊急情況時，難以第一時間提醒後車，因此他建議「優先開後霧燈」。另外，如果打雙黃燈時需要變換車道，務必先關閉雙黃燈，再打方向燈，才能確實示警後車。