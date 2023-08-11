馬來西亞6州選舉明天投票，朝野候選人把握選前最一天爭取選票，首投族與年輕選民投票尤為關鍵，如何促使外地工作或海外年輕遊子返鄉投票，衝高6州選情，成為朝野政黨及候選人念茲在茲的心頭大事，也是最大挑戰。

大馬6個州的地方選舉全面開打，包括吉打、吉蘭丹、登嘉樓、檳城、雪蘭莪及森美蘭等6州將在8月12日投票，包括團結政府的「希望聯盟」（Pakatan Harapan，希盟）與「國民陣線」（Barisan Nasional，國陣）從7月29日提名日起與「國民聯盟」（Perikatan Nasional，國盟）陣營展開攻防，除勤走選區，各種涉及族群與宗教議題言論相繼出籠，成為選戰話題。

首相安華（Anwar Ibrahim）也馬不停蹄在包括雪蘭莪等地為希盟與國陣的候選人站台，呼籲選民支持希盟與國陣候選人。雪蘭莪州八打靈再也（Petaling Jaya）街頭掛滿競選旗幟，檳城街頭亦復如此。

人在吉隆坡上班的檳城華裔年輕選民傑森（Jason）今天下班後即將驅車趕回檳城，他告訴中央社記者說，今年選情相對偏冷，由於這次是地方選情，多數選民、特別是華裔選民受限於交通等因素沒有辦法返鄉投票。

記者利用選前赴檳城觀察選情，與街頭販賣雞排與椰子水的馬來婦女談及這次選情時，她告訴中央社記者說，安華昔日曾擔任教育部長，也有很多貢獻，她們全家及首投族的兒子都是安華的鐵粉，會毫不猶豫支持團結政府。

華裔上班族瑞莉（Ruili）雖非選民，但她昔日的馬來同學則毫無懸念的會在登嘉樓州支持「國民聯盟」侯選人，特別是伊斯蘭黨。

北馬的吉打州民主行動黨前哥打達鲁阿曼（Kota Darul Aman）州議員張開筆以昔日參選選區為例，說明諸如異鄉遊子如果沒有返鄉投票、氣候等因素都會影響投票率。

他表示，哥打達鲁阿曼選區選民人數有2萬5000人，華人比例為57%，馬來選民約42%，但華人選民有70%都是老人家，選區人口老化，年輕人很少，多在外地工作，因此，民主行動黨非常擔心外地的選民沒有回鄉投票，特別是華人票倉大概都在華人聚集的組屋區，老人家從組屋區上下樓非常困難，如果沒有子女陪同投票，就會影響州選投票率。

張開筆分析，吉打州有36個州議席選區，人口220萬人，華人比例是12%，約25萬人，其中，亞羅士打（Alor Setar）有6個選區的華人逾30%，一個是雙溪大年（Sungai Petani），吉打州中部有3個選區，吉打州北部有3到4個華人聚集選區。

吉打州前中華總商會會長、特許會計師陳英強說，這次州選關鍵要視年輕人投票傾向，很多年輕人都在外地工作，如果返鄉投票會有不一樣的結果，鄉村馬來人選票肯定不會挪移，會支持國盟，因此，能夠改變投票傾向的只有首投族或年輕人，如果投票率不高，鄉村馬來人還是會支持國民聯盟，國盟勝算就會比較高。

另外，北馬執業律師林維勇受訪指出，年輕的首投族固然重要，也值得朝野陣營候選人爭取，但目前投票年齡已開放到18歲，這些年輕的首投族其實思想還不是非常成熟，通常18歲會比較叛逆，如果是根據2022年11月的國會大選經驗，這群首投族就是決定國家未來的重要推手，大多數沒有投給團結政府，國盟橫掃國會議席。

值得注意的是，伊斯蘭黨吉打州古邦羅丹（Kubang Rotan）前州議員納塞（Nasir Mustafa）認為，今年6州選舉尚未舉行提名日前，外界普遍看法是團結政府會拿下3州勝利，和國盟平分秋色，但情勢發展迄今，國盟可能會在團結政府原擁有的3個州議會中更有斬獲， 甚或可能喪失2/3議席優勢，更嚴重的是可能喪失執政權。

他強調，根據近日選前觀察，諸多年輕人被詢及投票傾向時，多半不假思索的回應要支持國盟。（編輯：陳承功）1120811