資深歌手蔡幸娟，闖蕩歌壇40多年，推出難以計數的經典歌曲，黃鶯出谷的優美歌聲，讓她擁有「小鄧麗君」、「中國娃娃」等封號，不時會在社群分享生活點滴的她，日前曬出與女兒的同框照，凍齡外貌看不出來已經57歲。

蔡幸娟在社群曬出與女兒同遊嘉義的美照，只見兩人對著鏡頭擺出甜美微笑，並開心比出YA的手勢，好心情全寫在臉上，其中一張則是抓起裙擺，展露出私下俏皮的一面，接著吐露當下心情：「歲月無聲，親情無價，暑期倒數樂來伴」，不難看出相當珍惜與女兒的共處時光，不過最令人嘖嘖稱奇，莫過於蔡幸娟的凍齡容貌，幾乎不見歲月在臉上留下痕跡，堪稱是演藝圈的美魔女。

對此，網友紛紛留言：「母女同心在一起真幸福」、「母女情深，像姐妹多點，太美了」、「哇～像姊妹花」、「可愛母女童心未泯」、「看到妳女兒好像回到夏之旅時代」、「看到這些照片又讓我憶起你當年的成名曲」、「姐妹檔的知心之旅」、「母女倆真的可愛又美麗」、「親情無價」。

蔡幸娟2003年嫁作人妻後，隔年就順利懷下愛的結晶，原以為將過著一家三口的幸福生活，沒想到婚姻維持6年就告吹，她透露兩人走不下去的原因，主要是因為工作聚少離多，導致濃情轉淡，加上雙方疏於溝通，最後協議下決定離婚。