FIBA世界盃2023熱身賽將於8月19日至22日新北市新莊體育館登場。活動呈現高張力的國際賽事表現，在台灣就能看到來自NBA美國職籃、歐洲職籃等各層級的國際籃球好手們。而此次活動中，在《未來少女》中有著亮眼表現的「GENBLUE 幻藍小熊」也受邀演出，更選定新歌〈CHECKMATE〉作為賽事應援主題曲。「GENBLUE 幻藍小熊」同時將於8／22最終場賽事加碼演出。

隨著《未來少女》開播，節目中各組女團皆備受關注，其中「GENBLUE 幻藍小熊」的強勁實力讓觀眾印象尤其深刻，首支單曲〈CHECKMATE〉也在數位串流平台上線並有著優異成績，歌名〈CHECKMATE〉是西洋棋獲得勝利最後一步所唸出的關鍵字，而未來和夢想更是一場巨大的賽局，擁有獨特絕招才能獲勝往前，在這個時刻需要振奮鼓舞的一個字來抒發心情，那就是「CHECKMATE」！

「GENBLUE 幻藍小熊」的超強實力也令《FIBA世界盃2023熱身賽》邀請攜手合作，除了邀請女孩們為來自世界各地的籃球選手們在場應援，新歌〈CHECKMATE〉也獲選為賽事的應援主題曲，歌詞與籃球場上毫無畏懼、拚搏鬥志概念相符，只要上了場都能轉化成出其不意的招式，大聲的向世界宣告：「舞台是我的！」如同FIBA世界盃2023熱身賽世界各地籃球好手齊聚一堂，只為了成為世界頂尖的最高榮譽。

對於能受邀能為世界各地球員應援，「GENBLUE 幻藍小熊」表示非常榮幸，Bido提到：「我們還是新人，目前還不算出道，卻有這個機會能夠在世界盃熱身賽演出，覺得非常難得也很感激！」許媛媛則興奮說道：「覺得很開心，即將要在大家面前演出，覺得很興奮！」讓女孩們深感榮幸的是，此次她們也與多組世界級表演團體同台，包括「World Bae 我的寶」職籃啦啦隊女孩，以及台灣新生代馬戲表演「Uni優尼克馬戲團」，團員走訪海內外大小舞台，更遠赴法國明日馬戲藝術節演出，立志在台推廣當代特技及馬戲藝術；此外，還有成軍13年在世界各地獲獎無數的「Refomerz Crew霹靂舞團」！「GENBLUE 幻藍小熊」表示：「能跟這些前輩一起在同個舞台上表演，也讓我們有種壓力倍增的感覺，但也是讓我們進步的動力！」

《FIBA世界盃2023熱身賽》不僅是為了FIBA世界盃賽事暖身，期盼透過熱身賽形式與國際進行多元交流，向前邁進挑戰更高層級的領域。邀請4組別具意義的表演團體做為精彩表演嘉賓，除了帶來精彩炫目且獨一無二的演出之外，更希望能鼓舞在地優質團體，讓新一代的年輕勢力立足世界舞台。更多精彩的表演將在賽事現場揭幕，進場體驗全新世代的震撼力。

《未來少女》節目正式播出至今，「GENBLUE 幻藍小熊」提到陸續收到了不少回饋與支持，Bido分享媽媽甚至幫自己創立了粉絲帳號，看到媽媽為自己加油打氣，讓她相當感動；Nico也說：「希望節目播出後，可以感受到自己越來越進步！」來自韓國的Ayeon則透露：「家人都在韓國，只能透過YouTube看我的表演，爸爸媽媽看到後說很感動，要我繼續加油！等到比賽結束後，也會回韓國休息陪家人幾天。」采甄及XXIN則感受到身邊包括父母、親友們的支持與溫馨叮嚀，覺得很暖心。大家都因為節目收穫到更多的愛，令她們十分珍惜。