苗栗縣西湖鄉1名吳姓民眾日前接獲不明電話，對方佯稱吳某兒子赴日本與人發生糾紛遭人毆打，需要交付10萬元才能解決，吳某因打兒子電話未接聽，誤以為真，吳某經向轄區通霄警分局西湖分駐所查證，揭穿詐騙集團騙局，免於被騙。

通霄警分局西湖分駐所日前接獲吳姓男子來電，表示接到可疑電話請求警方協助，員警周志育前往了解得悉，吳姓男子兒子目前到日本遊玩，詐騙電話謊稱兒子於日本與人發生糾紛遭人毆打，需要10萬元日幣才能解決此事，吳某因多次撥打兒子行動電話未接聽下，信以為真，所幸警察到場後協助報案人使用LINE聯絡上兒子，並確認其人身安全無虞，成功攔阻詐騙，守住民眾血汗錢，吳民十分感謝警方協助。

通霄警分局長陳至瑋呼籲，近期常有詐騙集團冒充身份，以謊稱被害人親屬被毆打等方式，試圖騙取錢財，若接到詐騙電話，一定要謹記防詐3步驟「一聽、二掛、三查證」，並撥打165反詐騙專線，或撥打110向警方報案，以免落入陷阱受騙上當