天使少了另一門重炮「神鱒」卓奧特（Mike Trout）後，整條打線的威脅性大減，只要在得點圈有人但一壘空著的情況下面對大谷翔平，投手高機率會以敬遠方式避開他，也導致大谷翔平獲得全聯盟最多的16次的故意四壞上壘，根據統計，只要大谷翔平得到敬遠，天使該半局只有5次能成功打回分數，送回跑者的機率僅31%。

本季轟出美聯最多的40發全壘打，打回83分打點，各隊嚴加戒備大谷翔平的破壞力。數據統計網站《Codify》寫道：「大谷翔平過去面臨14次一壘沒有跑者、得點圈有人的狀況，當中有9次會被故意四壞保送。」且無論是主客場球迷，只要看到大谷翔平還沒登上打擊區前就脫下護具，便會發出陣陣噓聲。

7月前大谷翔平4度受到敬遠禮遇，都是擔任掩護第2棒神鱒的工作（大谷第3棒），但天使打者在大谷受到敬遠保送之後，該半局都無法攻下分數。神鱒脫離戰線後，大谷翔平敬遠次數激增來到12次，其中單場2次故意四壞都是藍鳥所奉獻，而天使打回分數的機率接近5成水準，來到42%。

如同大谷翔平受到的待遇，守護者強打拉米瑞茲（Jose Ramirez）本季18轟、高達0.843攻擊指數，成績明顯比其他隊友高上一截，各隊更傾向敬遠他，拉米瑞茲15次獲得敬遠，僅次於大谷翔平，在相同情況下，後續隊友敲回分數的機率也只有33%，略比天使隊高。