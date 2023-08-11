南投一名10歲男童，上周參加3天兩夜的兒童夏令營，返家後竟然全身痠痛、高燒39度還合併噁心嘔吐，腳痠到無法走路，嚇得媽媽立即帶他就醫，就醫後確診是A型流感。醫師提醒，原本好發於秋冬的流感病毒現在已經不分季節發威，參加夏令營、安親班或群聚活動，記得要戴口罩、勤洗手，避免流感疫情大爆發。

竹山秀傳醫院小兒科主任高萬清說，這男童他從小看到大，平常活蹦亂跳很健康，本周一就醫時非常沒精神，幾乎無法走路，是由媽媽扛著進診間，媽媽訴說兒子持續發高燒，經立即快篩，證實他罹患A型流行性，因為吃不下又嘔吐，只好直接收住院治療。

原本男童住院一天接受治療後就恢復正常了，沒想到接著40歲的媽媽跟6歲的妹妹竟陸續「中獎」，「一天之內全家3人全中流感，可見傳染力之強！」

接著門診又來了7個年齡從8歲到10歲不等的幼童，也都相同高燒、全身痠痛症狀就醫，一問才知道都是參加同一場3天2夜夏令營活動，也讓這場夏令營活動至少造成8個小朋友感染流感，孩子再傳染給家人人數就不得而知了。

「疫情解封後的第一個暑假，流感來勢洶洶！」高萬清主任提醒，今年是3年疫情解封後的第一個暑假，不管安親班還是夏令營最好還是要戴著口罩，因為原本好發於秋冬的流感病毒不但在炎熱的夏天現蹤，甚至還造成大流行，推論「病毒已經出現變異，流感已經不分季節了！」

高萬清主任說，今年暑假以來只要發燒的小病人，有3成不是流感就是新冠病毒，目前流感有克流感特效藥，使用後可以減緩不舒服，但新冠病毒沒有特效藥只能症狀治療，提醒家長與孩子還是要處處提防，除了到人群聚集的地方盡量戴口罩，家中只要有人確診，手機、電腦鍵盤、遙控器不要交替使用，才能避免被感染，降低疫情擴大風險。