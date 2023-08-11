詐騙集團詐男子153萬元，約面交續詐，警方埋伏現逮1車手。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣頭份市1名楊姓男子日前被詐騙集團以投資詐騙手法騙走153萬元後，詐團食髓知味再度以同樣手法騙取楊某再付60萬元，楊某警覺向頭份警分局尖山所報案，警方派員隨同楊某至竹南鎮麥當勞埋伏，當場逮捕出面取款的施姓車手，詢後依法送辦。

頭份警分局尖山派出所日前接獲楊姓男子至派出所報案表示被詐騙，請求警方協助，員警受理後發現被害人已被騙走153萬元，結果詐騙集團食髓知味又要求楊某面交60萬元，警方立即組成專案小組並報請苗栗地檢署檢察官蔡明峰指揮偵辦。

警方要楊某假意配合，並約定於在竹南鎮麥當勞面交，施姓車手出現後一度在附近徘徊，確認沒有異樣後才走進麥當勞與被害人攀談並要求面交，警方確認無誤後，上前逮捕施嫌，並查扣作案手機、虛擬通貨客戶說明書等，詢後將全案依詐欺、洗錢防制法等罪嫌移送苗栗地檢署偵辦。

經查楊姓被害人於今年4月份於LINE群組中加入股票投資群組後，認識一名男子介紹虛擬貨幣買賣進行投資，結果面交7次付款計153萬元，對方事後又再要求楊某再繳60萬元才能領錢，被害人前往銀行領錢時，行員查覺有異遂陪同至尖山派出所報案，警方受理後積極辦理並在約定面交地點埋伏，成功查獲前來面交車手。

頭份警分局長林育旺表示，現行詐騙集團常以短期工時、高額獲利等字眼招募民眾擔任面交車手工作，稱工作內容只需幫公司代收貨款、收取投資資金等，前往指定處所與被害人進行面交，用以取信被害人。本分局第一時間接獲民眾報案便立即成立專案小組，與被害人配合查獲詐騙集團車手。藉此呼籲投資理財應透過正常管道進行操作，切勿輕信社群網站或交友軟體資訊，以私訊、面交等方式進行匯款、面交投資，避免遭受詐騙，也可撥打165反詐騙專線諮詢，警方會立即提供協助