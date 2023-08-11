倪姓男子以500元眅賣0.45公克海洛因，陳姓男子代朋友接聽電話並談妥1500元海洛因交易，因《毒品危害防制條例》規定判處死刑或無期徒刑，倪及陳因犯罪情節輕微減刑後，仍遭判重15年以上徒刑，憲法法庭認為，這樣規定對情節極為輕微，顯可憫恕之個案，不符憲法罪刑相當原則，牴觸比例原則，判決違憲，相關機關應自本判決公告之日起2年內，依本判決意旨修正之。

憲法法庭也判決，對規定修法方向諭知，包括檢討法定刑，另納入有期徒刑之法定刑，或依販賣數量、次數多寡，區分犯罪情節及危害程度，分別訂定不同刑度之處罰。

對於修法完成前、法院審理中的相關案件，憲法法庭判決，先依刑法59條，「犯罪之情狀顯可憫恕，認科以最低度刑仍嫌過重者」減輕其刑，再依本次憲法法庭意旨，再減輕一半刑責。目前法院審理中數千件類似案件，都將受影響。

本件聲請人5位民眾可以請求檢察總長提起非常上訴，檢察總長也得依職權提起非常上訴， 另3件法官聲請案，應依本憲法法庭判決意旨而為裁判。聲請釋憲案件以外案件，適用規定，且落入本判決宣告規定違憲部分，則其既已判決確定，其效力不受影響。

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