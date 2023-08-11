徐巧芯認為，鍾東錦聽到徐耀昌喊下架國民黨時直接用手掩面，就是知道這句話不該講。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

鴻海創辦人郭台銘昨(10日)在苗栗舉行造勢活動，國民黨籍前苗栗縣長徐耀昌致詞時卻喊出「下架國民黨」，引發爭議，雖事後解釋是口誤，但國民黨中央表示九月將開考紀會討論。台北市議員、國民黨立委參選人徐巧芯指出，當徐耀昌說出下架國民黨的時候，台上的苗栗縣長鍾東錦直接用手掩面，很明確就是知道「這個話不能講」；徐也強調，有一條線叫做「保送賴清德」，這條線絕對不能跨過去。

徐耀昌昨在郭台銘的造勢大會上，說出去年縣長選舉「國民黨低票落選」，現在不只要下進民進黨，還要「下架國民黨」，讓國民黨徹底反省。而同樣在台上的苗栗縣長鍾東錦，先是尷尬地摸脖子，在聽到「下架國民黨」時，更是當場用手掩面。

徐巧芯今在政論節目《大新聞大爆卦》表示，去年鍾東錦、徐耀昌是合作選縣長，而徐在縣長任內也做得蠻好，像賣地給科學園區，帶動周邊發展，改善縣府財政狀況等等，所以民眾也會願意投給無黨籍鍾東錦延續施政。

徐巧芯說，鍾東錦雖然過去有很多案子在身，但從來不去掩飾，都是直接承認「對，我有做過，但現在跟未來我要帶給苗栗甚麼」；徐也提到，當徐耀昌說出下架國民黨的時候，鍾東錦的反應很明確就是知道「這個話不能講」，加上之前也跟民眾黨、國民黨總統參選人都曾同框，表示鍾也不會想讓「保送(民進黨總統參選人)賴清德」這件事情發生，鍾東錦再怎麼說，都還是愛中華民國的。

徐巧芯強調，有一條線叫做「保送賴清德」，這條線絕對不能跨過去，但在非保送賴清德的範圍內，有很多事情可以談。她支持整合，但如何整合是看黨中央的能耐，但在野整合一定是贏過賴清德的重要關鍵，因為賴一直是弱領先，中間選民和年輕人還是討厭賴。