日盛上選基金研究團隊表示，近期指數隨著估值偏高疑慮升溫而震盪，8月上半月市場關注點在半年報公布的考驗，個股股價因獲利調整使短線波動，8月底Jackson Hole全球央行年會，聯準會（Fed）主席鮑威爾對利率走向可能的暗示，或是重要轉折觀察。

美國7月消費者物價指數（CPI）年增低於預期，加深投資人對Fed 9月暫停升息的期待，而數據顯示通膨未重新燃起，有可能讓Fed在9月的利率維持不變，有助觀望資金重回股市。

日盛上選基金研究團隊指出，台股短期進入整理，中長線仍偏多，低基期、第三季獲利有機會轉折的族群可能有較佳表現。AI伺服器新機種於下半年陸續發布，預期2024年較能看出營收貢獻，根據 TrendForce預估2022～2026年AI伺服器出貨量年複合成長率29％，顯示AI伺服器成長性高，AI類股長期趨勢依然看好，仍可持續關注。