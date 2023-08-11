日本前首相麻生太郎7日抵台訪問3天，他8日在外交部與遠景基金會舉辦的「凱達格蘭論壇—2023印太安全對話」開幕式稱，若要避免台海發生戰爭，台灣須向大陸表達動武意志。

麻生認為，嚇阻要有嚇阻能力，要全民意志，第三要讓對方知道。麻生說，日本台灣美國等志同道合的國家必須要覺醒及覺悟，為了防守台灣，有可能要動用武力，要把這個明確的意志讓對手知道；而日本作為台灣的近鄰，應該首先表明態度。

前立委郭正亮10日在網路直播節目《觀點—亮劍台灣》表示，麻生的演講基本上是鼓勵台灣要勇於面對戰爭的風險，是有史以來聽到日本高階政治人物對台灣問題最露骨的演講。

郭正亮指出，麻生把調子拉這麼高，「我認為民進黨回應的有點吱吱烏烏」，美國的一些動作和麻生太郎講的有點不太一致。因為麻生現在只有黨職，亦即自民黨副總裁，沒有官職。而美國和日本執政內閣官員的回應，都和麻生不太一樣。

郭正亮直言，這種鷹派的調子，大部分都是美日卸任官員大吹特吹，對照現任政府的作法，叫做「色厲內荏」，退休官員講話都是鷹派，在職官員則充滿折衷。郭質疑，美日卸任官員的發言，綠營都當成鴉片！

郭正亮質疑民進黨，最擅長就是邀請美日退休或不在職的官員來台灣吹兩岸即將發生戰爭的基調，台灣一定要積極備戰等等。但民進黨不敢真正面對台獨風險，而選舉時又要隱約表示要台獨。

郭正亮披露，日本朝日新聞民調，願意出兵的日本民眾只有11％，所以自民黨在任的內閣成員沒人敢提這議題。「官員卸任就開始吹牛」，這是美國和日本對台灣的政治第一原理，但執政的時候這些話都不講。

麻生這次講大白話，郭正亮引述日本媒體報導表示，日本兩個在野黨立刻批判，立憲民主黨認為這種說法非常輕率、隨便說說；日本共產黨書記長小池晃認為，這是極端挑釁的發言。

郭正亮直言，麻生講這番話，讓即將去美國的賴清德膽戰心驚，他連在宜蘭後援會講「進入白宮」，都被美國官員和金融時報修理，如果呼應麻生的說法，還得了？

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