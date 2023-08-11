苗栗縣選委會11日舉行總統大選模擬投票。（苗栗縣選委會提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣選委會11日舉行總統大選模擬投票。（苗栗縣選委會提供／謝明俊苗栗傳真）

第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉，將於2024年1月13日舉行，苗栗縣選委會11日在後龍鎮南龍社區活動中心舉行模擬投票演練，活動過程模擬各項投票時的突發狀況及應對方式，為明年1月13日的大選工作做好準備。

11日模擬演練由苗栗縣選舉委員會、後龍鎮公所共同辦理，邀請後龍鎮鄉親模擬投票及突發狀況演練，18鄉鎮市選務工作人員也到場觀摩，苗栗縣選委會副總幹事曾雪花與後龍鎮長謝清輝也蒞臨現場。本次演練模擬項目除一般情況，如檢視票匭、核對身分、領票、圈票、投票以外，另外還針對突發狀況如未攜帶身分證件、原住民到非投票通知單所載投票所投票、優先禮讓身障人士投票、違規攜帶手機進入投票所、逾時到投票所、選舉人撕毀選票或拍照、亮票等狀況，做好各種突發狀況的準備及應對處置作為。

苗栗縣選委會表示，明年總統副總統選舉，目前在台灣保有戶籍的海外僑民，也就是在台設籍6個月以上，年滿20歲就有投票權，立法委員選舉的居住期間是4個月選舉通知屆時將寄到戶籍地址。

對於年滿20歲、戶籍被遷出國外的國民，只要曾在中華民國自由地區，設有戶籍達6個月以上，持有效中華民國護照者，可在9月12日至12月4日期間向其最後遷出國外時的之原戶籍地鄉、鎮、市戶政事務所申請總統、副總統選舉返國行使選舉權選舉人登記。但不適用於立委選舉，因此這次選務工作相對較為繁重複雜，也期望此次大選苗栗縣的選務工作及投開票工作順利圓滿。