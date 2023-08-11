TPASS北中南三大生活圈通勤月票7月1日上路，至今已邁入第2個月。根據公路總局統計8月上旬（8月1日至10日）各類運具共約1280.5萬使用人次，其中基北北桃共1153.3萬人次，占90.0％。

根據公路總局統計，8月上旬累計共約25.6萬人次加值購買TPASS通勤月票方案，包括基北北桃約22萬人次、中彰投苗約1.2萬人次、南高屏約2.4萬人次；7月份同期（7月1日至10日）是25.8萬人次。

另在使用月票搭乘公共運輸部分，8月1日至10日約有1280.5萬使用人次，捷運（含輕軌）636.5萬人次最多，包括基北北桃577.2萬人次、中彰投苗9.4萬人次、南高屏49.9萬人次；公車（含市區公車及公路客運）494.7萬人次第二，包括基北北桃469.5萬人次、中彰投苗10.8萬人次、南高屏14.3萬人次；台鐵93.4萬人次第三，包括基北北桃63.6萬人次、中彰投苗11.2萬人次、南高屏18.6萬人次；最後是其他運具（含公共自行車及渡輪）55.9萬人次，包括基北北桃43萬人次、中彰投苗1.9萬人次、南高屏11.1萬人次。

本報計算發現，基北北桃共1153.3萬人次，占90.0％；中彰投苗33.3萬人次，占2.6％；南高屏93.9萬人次，占7.3％。