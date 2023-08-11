新光金控旗下元富證券參與8月11、12日「榮耀20 ETF啟動財富博覽會」，現場攤位以「未來投資新顯學」為主題、打造數位科幻視覺、呈現此次展覽的三大亮點，帶領民眾體驗新穎的數位金融服務及特色數位下單功能。

另外，於11日下午舉辦的ETF沙龍座談會，元富證特別邀請新光投信董事長劉坤錫，專題分享2023下半年投資展望，獲得現場民眾踴躍聆聽，現場座無虛席。

「榮耀20 ETF啟動財富博覽會」由證交所主辦，攜手證券櫃檯買賣中心、臺灣期貨交易所及臺灣集中保管結算所共同協辦，並邀集多家證券、投信業者設攤。

元富證表示，現代人投資需求常因生活步調緊湊忙碌沒時間盯盤，然而盤勢變化迅速多端，客戶若想透過投資輕鬆獲利，就可仰賴程式策略協助。因此，元富證券依循「懶、快、準」的心法，打造本次展覽的三大亮點。

亮點一、「懶人開戶存股智富」：元富證攜手新光銀推出「好富投」帳戶，線上開戶只需5分鐘即可完成開立銀行、證券帳戶。

亮點二、「快速下單程式盯盤」: 元富領先同業推出「數位API」，獨家打造24小時線上自動化申辦及建置完整的線上模擬環境與回測功能，客戶只須具備自行開發Python程式碼與元富證券API串接下單的能力，透過自訂交易程式碼，投資隨心所欲。

亮點三、「準確選股策略做主」: 投資新手下載「行動達人APP」即可使用【策略當沖】新功能，專門輔助當沖新手因應盤勢設定進出場條件自動交易，提升交易周轉率，充分協助客戶掌握停損利時機點。

元富證券致力於透過創新的金融商品、服務與平台降低投資障礙，落實普惠金融，並滿足數位原生代客戶的投資理財需求，今年率先同業發行美債ETF權證，推出ETF IPO線上交易服務，吸引客戶選擇元富證券作為ETF投資的第一選擇。

元富證表示，未來將持續致力為投資人提供創新的金融產品和優質的服務，以創新及資訊科技能力，滿足投資人多樣化的需求。