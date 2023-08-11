沛波總經理楊韻蒔表示，上半年營運績效受惠全台營建業鋼筋需求穩健及鋼品買賣業績挹注，在鋼市低迷中逆勢持續成長，合併營收、營業淨利、稅前淨利及稅後淨利等皆創歷史同期新高。

沛波表示，在大陸限產等多項鋼市利多政策的推動下，鋼價築底反彈回升氛圍漸濃，加上國內建築用鋼筋市場持續受惠於商辦大樓、新建廠房、政府積極推動公共建設、公辦都更案等持續性建築需求，加上第四季傳統旺季即將來臨，沛波下半年營運展望持續樂觀以待。