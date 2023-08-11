沛波總經理楊韻蒔表示，上半年營運績效受惠全台營建業鋼筋需求穩健及鋼品買賣業績挹注，在鋼市低迷中逆勢持續成長，合併營收、營業淨利、稅前淨利及稅後淨利等皆創歷史同期新高。
沛波表示，在大陸限產等多項鋼市利多政策的推動下，鋼價築底反彈回升氛圍漸濃，加上國內建築用鋼筋市場持續受惠於商辦大樓、新建廠房、政府積極推動公共建設、公辦都更案等持續性建築需求，加上第四季傳統旺季即將來臨，沛波下半年營運展望持續樂觀以待。
台鋼集團旗下的沛波鋼鐵（6248）11日召開董事會，會中通過第二季暨上半年合併財務報告書，第二季合併營收為新台幣19.43億元，年增31.14％，第二季稅後淨利5,013萬元，較去年同期成長6.02％。累計上半年營收41.2億元，年增35.59％，累計上半年稅後淨利為1.01億元、年增45.34％，每股純益1.61元。
沛波總經理楊韻蒔表示，上半年營運績效受惠全台營建業鋼筋需求穩健及鋼品買賣業績挹注，在鋼市低迷中逆勢持續成長，合併營收、營業淨利、稅前淨利及稅後淨利等皆創歷史同期新高。
沛波表示，在大陸限產等多項鋼市利多政策的推動下，鋼價築底反彈回升氛圍漸濃，加上國內建築用鋼筋市場持續受惠於商辦大樓、新建廠房、政府積極推動公共建設、公辦都更案等持續性建築需求，加上第四季傳統旺季即將來臨，沛波下半年營運展望持續樂觀以待。
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