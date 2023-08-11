今天播出的《HiHi導覽先生》一開場，浩子緊張的替主持過潛水旅遊節目、熟諳水性的李霈瑜（大霈）穿戴泳鏡、泳圈跟吸管，任由浩子擺布的大霈一臉困惑地問：「要去潛水嗎？我化妝化那麼美，你一定要這樣嗎？」浩子解釋：「今天要去的地方很危險，水會淹過來，所以我們要做準備。」浩子慌張的模樣讓大霈直呼：「太神經質！」

原來這次主題是介紹濕地風光，第一隊藝人領隊安苡愛出場也被迫戴蛙鏡和泳圈，但濕地的漲潮並沒有浩子想像得那麼誇張，安苡愛只好配合演出，她帶來的導覽先生洪有志，介紹以鹽田為特色的台南北門濕地，其中觀光的推廣方式之一是文學創作，洪有志秀出一首描寫鹽田風光的台語詩，浩子立刻舉手推薦大霈，說她最喜歡唸詩，大霈勇敢接受挑戰，順利唸完整首詩，浩子忍不住起身鼓掌「妳這兩季成長好多，妳可以做台語老師了！」

大霈的台語考驗不只一次，另一邊藝人領隊李明川介紹的是雲林成龍溼地，導覽先生林珮甄帶來一首描寫成龍溼地夕陽風光的台語詩，大霈又再次被浩子「推薦」，大霈馬上朗讀輕鬆過關，浩子不死心再次突襲問「烏面抐桮」是什麼，大霈毫不猶豫回答「黑面琵鷺」，眾人也直誇大霈主持了兩季節目，台語進步神速很多。

除了好詩，美食也不可少，安苡愛端出台南北門美食「鹽焗蛋」，大霈吃下第一口後當場飆高音，頻頻稱讚，連全台吃透透的浩子也第一次吃，直呼「好吃、很香！」。另一邊藝人領隊李明川拿出結合在地食材的歐式甜點「烏魚子司康」來PK，讓浩子驚呼「太誇張了啦！包烏魚子。」身為在地雲林人的李明川也沒吃過，特殊口感讓眾人留下深刻印象。

為爭取加分安苡愛端拿出一包鹽，遭大霈虧「一包鹽才三十元」，安苡愛解釋這小小一包鹽花價格不斐，要價一千元，浩子不可置信的問：「是不是來當詐騙集團的？」導覽先生洪有志趕緊補充「這是鹽之花，曬鹽時它會浮在鹽上面，像冰一層薄薄的，每一個鹽埕撈起來只有一點點，非常珍貴。」