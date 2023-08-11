華碩第2季品牌毛利率達12.5%，優於首季成績，營益率1.1%，較首季轉正，稅後純益25.86億元，單季成功轉盈，EPS為3.5元。

以產品營收占比來看，華碩今年第2季PC營收占比達64%、零組件業務34%，剩下2%為手機，相比去年同期PC營收占比下滑3%。

以地區別來看，華碩亞太區今年第2季營收占比為48%，其次為歐洲30%，美洲則為22%，相比去年同期，歐洲區占比提高5%，但亞太區、美洲則下滑。

展望第3季，華碩預估PC業務營收季增20%，零組件業務（板卡為主）季增10%。