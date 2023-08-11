華碩第2季品牌毛利率達12.5%，優於首季成績，營益率1.1%，較首季轉正，稅後純益25.86億元，單季成功轉盈，EPS為3.5元。
以產品營收占比來看，華碩今年第2季PC營收占比達64%、零組件業務34%，剩下2%為手機，相比去年同期PC營收占比下滑3%。
以地區別來看，華碩亞太區今年第2季營收占比為48%，其次為歐洲30%，美洲則為22%，相比去年同期，歐洲區占比提高5%，但亞太區、美洲則下滑。
展望第3季，華碩預估PC業務營收季增20%，零組件業務（板卡為主）季增10%。
華碩(2357)今舉行法說會，華碩預計今年下半年穩步成長，2024年進入大步增長階段，將受惠於組織調整協同運及新成長事業的積極投資和布局。華碩共同執行長胡書賓表示，華碩將善用內部的研發能力，開發出AI PC。今年第二季，伺服器營收年成長達4成，未來5年伺服器營收成長5倍目標不變。
華碩第2季品牌毛利率達12.5%，優於首季成績，營益率1.1%，較首季轉正，稅後純益25.86億元，單季成功轉盈，EPS為3.5元。
以產品營收占比來看，華碩今年第2季PC營收占比達64%、零組件業務34%，剩下2%為手機，相比去年同期PC營收占比下滑3%。
以地區別來看，華碩亞太區今年第2季營收占比為48%，其次為歐洲30%，美洲則為22%，相比去年同期，歐洲區占比提高5%，但亞太區、美洲則下滑。
展望第3季，華碩預估PC業務營收季增20%，零組件業務（板卡為主）季增10%。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。