拜登政府表示，這項禁令旨在防止美國的資本與專業技能被用於開發可能支持中國軍事現代化並威脅美國國家安全的技術，相關措施將針對私募股權、創投、合資和綠地（greenfield）投資。此外，這些規定只會影響未來的新投資，並不會影響既有投資，但可能會要求披露之前的交易。

由於拜登這項行政命令要到明年才會生效、不會溯及既往、沒有納入生技等其他產業，且可能豁免被動式投資，以及公開交易證券、指數型基金和其他資產等投資，所以大部分美國投資人剛開始並未對此禁令感到擔憂，但有幾位投資組合經理提出警告，稱他們比較擔心的是中國是否會採取行動反擊，如同其過去所為。

北京當局已對拜登的行政命令表達「嚴正關切」之意，並表示將保留採取應對行動的權利。

Cherry Lane Investments合夥人Rick Meckler表示，此事的發展在很大程度上將取決於中國決定如何應對。美中兩國之間發動非常嚴重的科技戰是一個極大的負面因素，而拜登政府似乎有意在不引起中國過激反應的情況下宣布這項消息。

一些專家認為北京的選擇有限，不太可能讓此事升級。

但有些人則認為這種觀點過於樂觀。Plumb Funds執行長Tom Plumb表示，認為中國不會採取某種形式的報復，這樣的想法過於天真。中國可能會限制用於消費電子產品、電動車和其他零組件的稀土出口，或是把矛頭指向其他美國科技公司。

在美國對中國祭出嚴格和廣泛的半導體出口管制後，北京當局今年5月宣布美國記憶體晶片大廠美光（Micron Technology Inc）在中國銷售的產品未能通過安全審查，將禁止關鍵的基礎設施業者採購美光產品。此外，中國政府在7月初以國安為由，宣布自8月1日起，對半導體關鍵原材料鎵（Gallium）、鍺（Germanium）相關物項實施出口管制。