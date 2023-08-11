第2季為蘋果新舊機交替空窗期，加上全球主要經濟體升息緊縮消費，讓第2季傳統淡季更淡，玉晶光第2季合併營收為26.66億元，季減19.88%，營業毛利為8.03億元，季減22.76%，合併毛利率為30.12%，季減1.12個百分點，營業淨損1.41億元，稅後盈餘為1.12億元，季減52.85%，單季每股盈餘為0.99元。

玉晶光上半年合併營收為59.94億元，營業毛利為18.42億元，合併毛利率為30.74%，年減3.3個百分點，營業淨利為9564萬元，稅後盈餘為3.49億元，每股盈餘為3.1元。

渡過第2季營運谷底，蘋果iPhone新機拉貨啟動，玉晶光營收展現強勁成長力道，7月合併營收攀升至21.48億元，較上月增加85.71%，年增10.38%，不僅是歷年同月新高，亦是去年10月以來單月新高，累計前7月合併營收為81.42億元，年減0.72%。

玉晶光表示，目前看起來第3季需求都不錯，但實際上還是要看客戶最後拉貨。