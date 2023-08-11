燦坤史上首場Apple年中回饋大賞周五(8月11日)起正式開打，想升級蘋果電腦、平板不用等，「燦坤Apple年中慶」活動自即日起至8月20日止，全館指定款MacBook及iPad享最高10%現折優惠，限時10天祭出回饋，因應求職潮、開學季報到。不僅如此，8月11日至8月13日期間燦坤再加碼推出「Apple迎新送舊日」，活動期間凡持Apple舊機至燦坤實體門市進行估價，即可享有指定Apple商品現折回饋，舊機回收成功再享折抵金額加碼10%優惠。

三星摺疊機出新了，第五代Galaxy Z旗艦系列從驚豔性能升級，繼韓國正式發表亮相後話題不斷，8月Galaxy Z Fold5、Z Flip5兩大摺疊新機正式登台，燦坤全台實體門市及線上購物網上周五(8月4日)中午開放預購，至本周末8月13日止限時預購期間，燦坤集合重重優惠推出獨家「星動摺疊大禮包」，最高現金優惠達4.28萬元。三星甫發表的新款裝置還有Tab S9系列平板、Watch6系列手錶，燦坤同步開放預購中。