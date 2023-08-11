仁寶總經理翁宗斌於法說會中表示，目前AI伺服器出貨占伺服器比例約8％，但是除了enterprise，明年hyperscal 會扮演更重要的角色，明年AI伺服器可望占整體伺服器的20～25％。
而在PC方面，翁宗斌指出，受疫情和通膨影響延後的商用電腦，要開始進入換機潮，在生活恢復正常後，第一件事就是提升IT係統，這對PC來說是一件好事。他認為：「今年寒冬過了之後，就可以樂觀看待明後年。」
仁寶（2324）第二季營收季增16％，為2,438.71億元，營業淨利為27.6億元，季增22％、年增40％，EPS 0.48元。上半年營收4,533億元，年減15％。EPS 0.8元，年減17％。
仁寶總經理翁宗斌於法說會中表示，目前AI伺服器出貨占伺服器比例約8％，但是除了enterprise，明年hyperscal 會扮演更重要的角色，明年AI伺服器可望占整體伺服器的20～25％。
而在PC方面，翁宗斌指出，受疫情和通膨影響延後的商用電腦，要開始進入換機潮，在生活恢復正常後，第一件事就是提升IT係統，這對PC來說是一件好事。他認為：「今年寒冬過了之後，就可以樂觀看待明後年。」
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