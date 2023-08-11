金門地區僅有一間衛生福利部金門醫院，在長期醫療資源不足的情況下，民眾患有重病就必需轉診至台灣各大醫院就診，奔波求醫下卻還時有病床一位難求之窘境發生，縣府為解決此一問題，由衛生局長蔡建鑫率隊赴台拜會各轉診接收醫院，建立轉診就醫聯繫機制，以降低轉診鄉親待床時間過長所衍生之相關問題。

衛生局指出，本次特別赴台前往拜會包含台大醫院、林口長庚醫院、三軍總醫院、衛福部雙和醫院及台北榮民總醫院，經充分溝通討論後，已與上開醫院建立聯繫管道，各醫學中心將於不影響院務運作之情況下，盡力協助地區轉診鄉親。

衛生局表示，在拜會台灣端醫院的過程中，各院均表示於今年5月病情解封後，遭遇護理人力離職潮，且常有急診及門診爆滿情形發生，近期雖略有緩解，然仍處於就醫高峰，呼籲有門診需求的鄉親可以不要指定門診醫師，於就醫後再請醫師協助安排後續掛號等事宜。

衛生局補充說名，為提升金門醫院醫療品質，經縣府團隊多次爭取後，目前已有4名北榮65歲以上之教授級醫師在金門醫院提供服務(衛生福利部所屬最大規模的桃園醫院僅有2名教授級醫師)，希望能為後續返鄉服務的公費生提供更多的醫術及經驗傳承。

縣長陳福海表示，縣府團隊致力解決鄉親就醫不便的問題，未來將持續觀察鄉親轉診就醫情形，持續傾聽民意，也希望鄉親能珍惜得來不易的醫療資源，創造出醫病雙贏的局面。