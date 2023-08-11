為協助初次尋職就業青年，勞動部規劃18億元的「初次尋職青年穩定計畫」，並在7月推出，最多每名青年可領4萬5000元，盼每年能夠協助4萬名青年，未料據勞動部統計，截至今年7月底為止，只有2183名青年報名，勞動力發展署官員說，今年的方案僅限定要失業3個月的初次尋職青年，若以大學畢業生6月畢業，預計9月、10月會有較多青年報名。

據勞動部公布的「15-29歲青年勞工就業狀況調查統計」，約15％的青年勞工初次就業尋職時間在3個月以上，若以20萬名大學畢業生推估，每年約有3萬至4萬人畢業生要畢業3個月後才找得到工作。

勞動部勞動力發展署就業服務組組長吳淑瑛表示，待業3個月以上的15歲至29歲初次尋職青年，只要依照計畫規定完成各項求職準備，於求職期間，每月發給尋職津貼5000元，最高1.5萬元；而一旦找到工作，且就業滿30日、90日或180日者，就分別發給就業獎勵金5000元、2萬元、1萬元，尋職津貼加就業獎勵金合計最高4萬5000元。

如今年1月金融系畢業的阿俊，參加「初次尋職青年穩定就業計畫」後，順利申領到尋職津貼，稍微紓緩經濟壓力。此外，就在阿俊參加計畫後的30日內，順利被知名銀行錄取，如果後續能穩定就業，還可獲得就業獎勵金。

吳淑瑛說，參加計畫的青年，可運用各種管道求職，勞動部各地的公立就業服務機構也可針對青年的專長需求媒合就業，而為了鼓勵青年可以擴大求職範圍，青年如經諮詢推介至距離日常居住處所達30公里以上的地區就業，還可有跨域就業補助，包含異地就業交通、搬遷及租屋等補助金。