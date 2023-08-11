一名50多歲的高學歷男子，個性單純，踏進社會後卻誤交酒肉朋友，讓人生變了調，失去工作、丟了朋友，愧疚地選擇自我封閉，遠離家人長達30年，男子被送往高雄凱旋醫院治療才知道罹患思覺失調症。經歷8個多月的長效針劑治療與全方位的職能復健，男子如今從高雄返回台北家人的懷抱，回歸幸福生活。

思覺失調症經藥物治療穩定後，接續整理衣物等生活技能的復健訓練，有助增進自理能力。（圖／高雄市立凱旋醫院）

高雄市立凱旋醫院周煌智院長表示，近16年精神科門診人數增加約1倍，統計顯示2021年門診就醫人數已超過135萬人。就醫者除了一般失眠、壓力適應不良等之外，也包括思覺失調症與憂鬱症。而相對其他精神疾病，思覺失調症在藥物治療、多元身心與社區照護之下，有獲得更好且穩定控制的趨勢。

「阿凱哥」思覺失調症控制穩定後，展現藝術天分，擅長以繽紛的顏色點狀彩繪出姿態生動的貓咪。（圖／高雄市立凱旋醫院）

高雄市立凱旋醫院社區精神科鄭塏達醫師表示，病友在去年中被送到醫院時，滿臉驚恐、抗拒人群且有被害妄想，經團隊評估後給予長效針劑治療，搭配繪畫、唱歌、團體活動等不同職能項目的復健，病況獲得明顯改善且保持穩定，不但找回生活自理能力，更展現藝術天分，以繽紛的顏色點狀彩繪出姿態生動的貓咪，找回笑容與自信。而經過8個多月的治療與復健，病友開開心心地返回家中，享受家庭的溫暖，照顧因病無法相見30年的年邁母親。

高雄市立凱旋醫院周煌智院長（左）高雄市立凱旋醫院社區精神科鄭塏達醫師（中）高雄市立凱旋醫院社區精神科徐淑婷主任（右）。（圖／高雄市立凱旋醫院）

思覺失調症是一種因為「大腦生病了」，造成思考能力與知覺功能失調的精神疾病，但及早介入和持續治療，病友有機會穩定病況，回歸正常的社會生活。高雄市立凱旋醫院社區精神科徐淑婷主任進一步表示，社區是精神康復的實踐道場，病友透過「復健」，學習使用技巧或資源，以克服精神疾病的挑戰，反覆練習，日後遇到相同或類似挑戰就能坦然面對且戰勝，達到「康復」，回歸正常人生。

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