根據SEMI國際半導體產業協會年中發佈的報告指出，2023年全球半導體製造設備的銷售額相較去年下滑，預計2024年將反彈，年增14.4％，而台灣市場仍將穩居全球半導體設備支出前三大地區。今年半導體設備市場雖受全球經濟放緩、通貨膨脹上升、地緣政治等因素影響而需求放緩，但全球數位轉型持續進行、人工智能、自動駕駛等新興技術的發展，持續為半導體設備市場提供新的增長動能，台灣也將繼續受益於半導體產業的成長。

旭東2014年即投入半導體設備開發，不受景氣影響，研發團隊不間斷的開發更先進、更高效的半導體製造設備，其中晶圓全自動檢量測設備，使用先進的影像識別技術，可以在短時間內對大量的晶圓進行快速且精確的檢查。自動光學檢量測（AOI）設備、半導體晶圓級微奈米尺寸檢量測設備等，已獲半導體封裝測試廠採用。近年積極推廣的晶圓探針卡光學檢量測設備、晶圓盒檢測系統，市場接受度逐漸提升。

此外，旭東面板設備出貨亦逐步回溫，最新公佈的TV面板報價續漲，面板廠稼動率逐步提升，帶動面板產業利潤逐漸好轉；根據研調單位Omdia預估2024年需求面積維持成長，供需比將好轉，有利於面板設備升級及自動化設備導入。