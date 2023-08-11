在鋼市低迷中逆勢持續成長，沛波上半年EPS(每股稅後盈餘)升至1.61元，合併營收、營業淨利、稅前淨利及歸屬母公司之稅後淨利等皆創歷史同期新高。兩岸鋼市需求推動，鋼價築底反彈回升氛圍漸濃，下半年旺季營運展望持續樂觀以待。

沛波第二季合併營收為新台幣19.43億元，年成長31.14%；營業毛利1.18億元，年增9.76%；營業利益0.62億元，年增4.01%；第二季歸屬母公司之稅後淨利0.50億元，年增6.02%；每股稅後盈餘0.78元，寫下5個季度新低。

沛波累計上半年營收41.2億元，年成長35.59%；營業毛利2.48億元、營業利益1.27億元，分別年增42.29%、42.52%；累計上半年歸屬母公司之稅後淨利為1.00億元，年增45.34%，EPS(每股稅後盈餘)升至1.61元。

沛波總經理楊韻蒔表示，上半年營運績效受惠全台營建業鋼筋需求穩健及鋼品買賣業績挹注，在鋼市低迷中逆勢持續成長，合併營收、營業淨利、稅前淨利及歸屬母公司之稅後淨利等皆創歷史同期新高。

沛波表示，在大陸限產等多項鋼市利多政策的推動下，鋼價築底反彈回升氛圍漸濃，加上國內建築用鋼筋市場持續受惠於商辦大樓、新建廠房、政府積極推動公共建設、公辦都更案等持續性建築需求，加上第四季傳統旺季即將來臨，沛波下半年營運展望持續樂觀以待。