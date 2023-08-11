就讀桃園銘傳大學的蕭蜜恩是台東女中校友，她說，這個舞台讓她高中生涯學習很多，雖然高中畢業了，只要有能力就回來幫忙，回饋台東。（蔡旻妤攝）

集合藝術舞蹈表演坊、活動總召黃南容（右）籌辦台東高中聯合舞展已經9年，他說，除了讓學生有舞台發揮，也讓曾經一起在街頭練舞的老朋友聚一聚，像開1場大型同學會。（蔡旻妤攝）

集合藝術舞蹈表演坊、活動總召黃南容（左）籌辦活動9年，他坦言，今年主題為Gen Z，「Z世代，主題是學生訂的，其實我也不太懂」。（蔡旻妤攝）

台東高中職聯合舞展明天登場，今天忙著架設場佈。（蔡旻妤攝）

不再侷限街頭，熱愛街舞的台東高中學子明天將在台東藝文中心舉辦聯合舞展，不僅有高中學子，曾參與舞展已是大學生及社會人士的舞者也紛紛組成「東女老人團」、「東商老人團」登場演出，活動總召黃南容表示，總共22團共襄盛舉，期盼讓街頭藝術踏入正式舞台，也讓學生舞蹈團體享受最好的演出環境。

東女熱舞社長吳懷玉說，很少有機會在這麼大的舞台跳舞，整個暑假都投入在舞展，相較於平時在美術館走廊練舞，大舞台能夠放開「可以直接大跳」，第2度參與的她，不斷提醒所有舞者要放大動作，整體視覺效果會因在大舞台而縮減，希望能把表演做到最好。

吳懷玉從小喜歡跳舞，沒有機會學習，高中正式接觸街舞後，愛上waacking，去年以表演者心態參與，今年轉換成幹部身分，心境有很大不同，除了兼顧表演，也要做好舞展的工作。她坦言，若沒有分配好時間或工作，都得由社長負責處理，「會有壓力，很怕做不好或拖累大家」。

「舞者不懂工作人員的辛苦，也無法體諒幹部的痛苦」黃南容直言，這是幕前幕後常有的通病，因此，今年開放舞者兼任工作人員或幹部，活動更安排「幹部舞」橋段，無論是否會跳舞，全場工作人員都得登台表演。

就讀桃園銘傳大學的蕭蜜恩是台東女中校友，她說，這個舞台讓她在東女的3年生涯學習很多，讓她了解整個展演流程，也因此一上大學就擔任熱舞社長，「雖然高中畢業了，只要有能力就回來幫忙，回饋台東」。

蕭蜜恩提到，幕前與幕後截然不同， 「剛開始手忙腳亂，撐過就能學到很多」，因對於舞者來說，只需對在舞蹈方面花心思，但幕後可能在進到場館中1小時內完成許多工作，比起在幕後能學到更多劇場內的實務，而擔任幹部更學習更多公關事務、社交禮節等。

黃南容說，籌辦活動已經9年，人才輩出，曾參與舞展的已不乏大學生及社會人士，都義不容辭返鄉幫忙，今年主題為Gen Z，「Z世代，主題是學生訂的，其實我也不太懂」，他除了希望能讓學生揮灑汗水及青春，也讓曾經一起在街頭練舞的老朋友聚一聚，「像是開1場大型同學會」。