台灣近年詐騙案層出不窮，犯罪手法推陳出新，即便政府推動宣導反詐騙，不過仍有不少受害者受騙上當。一位年約60多歲廚具行老闆娘，因誤信股票投資群組，前後不到一個月個時間，慘被騙走2300萬。反詐騙自救會阿倫(化名)成員獨家接受《新聞歸剛欸》訪問，還原整起詐騙過程，闆娘近況曝光。

【新聞歸剛欸】股票投資不到1個月！家具闆娘遭詐2300萬 他驚爆「超慘下場」EP5

阿倫表示，「闆娘參與一個股票投資群組，起初她拿房子去跟當鋪朋友抵押500萬現金，但並未告知對方用途，沒想到，隔一周又拿土地和當舖又借了500萬，而當鋪友人有了警覺性問闆娘，『為什麼妳一周又貸500萬，還款能力夠不夠?這用途是什麼?」不斷的逼問下，闆娘才說出實行「我去買股票」。

反詐騙自救會成員阿倫獨家接受《新聞歸剛欸》訪問。（吳振煌拍攝）

阿倫還說，「很多詐騙集團會告訴被害人，不可告訴親友、銀行或當舖等，你在做什麼，講其他藉口家裡修繕、家人住院等都可以。」為什麼被害人願意配合?阿倫說，「因先前已投入一筆資金了，他(被害人)想把後面錢拿回來，只能配合詐騙集團的說詞，至今網路上仍有無數股票投資群組，利用假照片、藝人、**老師等來做詐騙」。

反詐騙自救會成員阿倫透露，闆娘每月需繳30多萬貸款，案件仍在跑法律程序。（游定剛拍攝）

闆娘何時驚覺遭詐騙?阿倫說，「因為她錢領不出來，詐騙集團一直叫她繳稅金，若不繳稅金，本金繳不出來，最後變成不斷籌錢繳稅金。」後來佯稱股市老師的陸續關群、退群，人完全消失、找不到人。阿倫氣憤地說，「這些人平時只透過群組文字聯絡，從來都沒見過本人，2300萬就這樣投下去了」。

至於家具行闆娘現況?阿倫則說，「一對60多歲的夫妻，每個月要貸款30多萬，只能從頭再來了，闆娘匯款的帳戶遭凍結、被起訴，案件仍在走法律程序，這條路還很漫長」。