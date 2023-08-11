富邦投信指出，富邦特選高股息30（00900）ETF追蹤的特選臺灣高股息30指數，透過一年三次調整，掌握台股配息淡旺季，加上精準的篩選邏輯，最大化提升整體息收，觀察2011年以來各年度特選臺灣高股息30指數與加權指數之歷史殖利率，顯見特選臺灣高股息30指數年度殖利率大幅領先加權指數。

富邦特選高股息30（00900）ETF今年7月中進行年度第二次指數調整，共計調整27檔。在產業配置上，降低電子股權重，提升金融股占比，並將航運、汽車等調整至鋼鐵、食品及文創等產業，整體配置更多元。富邦投信表示，依據富邦特選高股息30（00900）ETF追蹤指數的成分股篩選邏輯，此次調整主要是大多數的公司已經公告要配發多少股利，於是從成分股中剔除7月前已經配息的股票，納入即將配息的股票，目的是完整參與7月後的除權息旺季，所以此次7月調整90％的成分股，目的就是盡可能領到股利。

今年高股息ETF受惠於AI產業的熱潮快速蔓延，推升國內AI概念股飆漲，持有相當多AI概念股的特選臺灣高股息30指數也繳交出驚人的表現，今年以來截至8月5日，特選臺灣高股息30報酬指數漲幅為32.2％，遠優於加權股價報酬指數的漲幅22.7％，且2011年以來該指數長期績效更遙遙領先大盤，截至今年已將差距拉開到將近100％，展現出長期存股的投資理念。

富邦投信建議，高股息ETF目前在台股中相對是進可攻退可守的配置，以富邦特選高股息30（00900）來說，能被納入成分股的個股，市值至少需要位列上市櫃股票的前200強，所以該ETF持股的部分都是市值高的高殖利率個股。不過，富邦特選高股息30（00900）ETF之配息頻率雖為每年4次，但每次配息之金額將因此有所不同，之後的配息，將因ETF參與成分股領息狀況而有差異外，配息率也將受價格、單位數變化影響，提醒投資人留意。