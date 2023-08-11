為防堵網路上詐欺廣告，《證券投資信託及顧問法》在今年6月30日修正實施，刑事局配合新法上路，迄今已作成5次限期改善處分，並主動通報網路平台業者移除2045則違法廣告，因業者都在期限內將違法廣告移除，所以目前尚無裁罰個案。刑事局表示，針對投放詐騙廣告之涉案帳號，經分析彙整已鎖定數組涉案者資料，正積極偵辦中。

刑事局表示，除由專責單位主動持續蒐報外，自今年3月起，陸續與財團法人資訊工業策進會、MyGoPen等單位合作，利用AI程式自動蒐報違法廣告，提升執行效率及正確性，另自今年5月10日起，刑事局更在165全民防騙官網增設「全民檢舉廣告平台」，提供民眾24小時檢舉管道，擴大蒐報範圍。

新法實行後1個月間，透過公私協力合作，金融監督管理委員會證券期貨局移送刑事局下架826件，刑事局亦自行蒐證作成行政處分，共計執行5次限期改善，移送下架2045則違法廣告。

刑事局呼籲，投資應透過合法管道賺取合理利潤，切勿輕信網路不明廣告金融推薦資訊，有關臉書平台疑似假冒名人網頁，應辨別是否有「藍勾勾」標記，切勿相信分享高額獲利、穩賺不賠等獲利來源不明或獲利率顯然不合理的投資管道。有任何疑問可撥打165反詐騙諮詢專線即時查證，保護個人財產安全。