民進黨總統參選人賴清德即將在明日啟程出訪巴拉圭並過境美國，國民黨國際事務部主任黃介正今接受廣播專訪時認為，賴清德此次以副總統身分訪美，停留時間也不長，發揮空間不多。至於民眾黨總統參選人柯文哲先前訪美，他則認為沒做什麼重要的事，反而是小編把柯塑造得很厲害，讓台灣年輕人更知道柯。

黃介正今在廣播專訪上表示，若以出訪的城巿來看，賴清德跟蔡英文一樣都是過境紐約與舊金山，很難說有降規格，但若弄到其他城巿，新聞就大了。

黃介正說，當然知道民進黨的人還是希望行程上安排可以更好，但因為是政府出訪，都是由外交部安排，賴辦或民進黨沒有扮演太大的角色，定位比較清楚，就是以副總統身分訪美，不是總統參選人訪美行程，這一刀剪下去，感覺沒有爽到，或沒有新聞點。

黃介正表示，而從外交部所公布的行程來看，賴清德過境美國的時間很緊，也不是坐專機，停留時間並非特別長，若長可以多做一點事，多見一點人，因此他認為賴清德沒有太多可以發揮的空間。

黃介正話鋒一轉，表示「時間長也滿虧的」，像是柯文哲去美國，任何行程他都有掌握，可以看到這趟訪美大部分是「內銷」。也就是柯文哲人在美國，重點不是去跟美國人談一談，未來四年可以做什麼、要做什麼，讓美國有更多政治人物認識他，「這方面做得很少，反而都是做國內想要看、年輕人想要看的」。

黃介正說，像是和留學生吃飯聊天，那都是太簡單就能做到，所以只能說這趟行程柯文哲的小編把柯文哲塑造得很「厲害」，讓更多台灣年輕人更知道柯。

另外，針對賴清德避談台獨，黃介正認為這樣的改變，無論是從事件或是個人論述等等，外界都看得到，但美國確實有疑賴論。他透露，美國對於賴清德不進議會開會，感到不可思議，有美國國會議員就曾說過，若是他們絕對不會讓首長這樣幹，美國不能接受，而這也反應出賴清德的強硬性格，會讓美國有疑慮的。

至於賴清德的前進白宮論，黃介正則說，這是賴清德講出內心想要做的，脫口而出的東西，也讓美國疑賴論的聲音增加，而中共本來就疑賴，現在更加確定。他強調，沒有發生戰爭不代表台海和平，目前的情況台海是緊張的，大家要的是和平的台海，所以未來選舉的候選人，要讓大家維持開心生活，若是總統人選，還跟過去一樣，恐怕得要過跟過去一樣的生活。

談到柯文哲計畫二度訪美，黃介正則說，柯文哲上次去美國是以黨主席身分去，若想要以候選人身分再去，台灣人會想要看到拜會美國高層，處理美台關係，「不能光是去造勢，那沒有用」。