台中市警察局另貼心提醒參加活動的民眾入營須知及外籍人士注意事項。（台中市警察局提供／張妍溱台中傳真）

空軍第三戰術戰鬥機聯隊將於12日舉行「112年國防知性之旅」營區開放活動，因活動營區禁止汽車及機車進入，僅接駁車進入，警方將針對營區周邊實施臨停車違規取締，另避免中清路三至七段塞車，將加派警力實施交通疏導。

台中市警察局交通警察大隊指出，清泉崗機場營大門（大雅區中清路五段）及神岡門（神岡區中山路）周邊停車空間有限，另各營門為各接駁車（大型巴士）進出口，並設有參訪民眾身分查驗工作區等，為加強營門進出口動線流暢，警方將嚴格取締違規（臨時）停車。

台中市警察局的交通管制與疏導，及接駁資訊如下：

一、搭乘（高）鐵、捷運及公路運輸接駁轉乘：於高鐵台中站（4號出口站，站區二路）、台鐵豐原火車站（社會住宅停車場）等2處設置接駁站，提供搭乘高鐵、台鐵、台中捷運等大眾運輸交通工具民眾轉乘免費接駁。

二、自行開車接駁轉乘：於西屯區中央公園（經貿路近大鵬路口）、神岡籃球溜冰兼廣場（神岡區神清路）及台中港旅客服務中心（台中港站）等3處設置接駁站。請台中市區民眾利用西屯區中央公園站接駁、中部地區海線利用台中港旅客服務中心站接駁；其中神岡籃球溜冰兼廣場站距營區神岡門僅2.3公里，為進出營區最近接駁站。

三、搭乘公車及計程車接駁：清泉崗機場大營門及神岡門營內接駁車。

5處接駁站及2處營內接駁，於12日上午7時起開放民眾搭乘，14時起停止接駁民眾進入營區，僅載送民眾返回各接駁站，至輸運完畢為止（暫訂至18時）。

警方提醒民眾，當天活動將對機場周邊道路及重要幹道中清路三段至七段造成負荷，警方會加派警力加強疏導，請民眾務必配合員警及義交疏導作為。