空軍第三戰術戰鬥機聯隊將於12日舉行「112年國防知性之旅」營區開放活動，因活動營區禁止汽車及機車進入，僅接駁車進入，警方將針對營區周邊實施臨停車違規取締，另避免中清路三至七段塞車，將加派警力實施交通疏導。
台中市警察局交通警察大隊指出，清泉崗機場營大門（大雅區中清路五段）及神岡門（神岡區中山路）周邊停車空間有限，另各營門為各接駁車（大型巴士）進出口，並設有參訪民眾身分查驗工作區等，為加強營門進出口動線流暢，警方將嚴格取締違規（臨時）停車。
台中市警察局的交通管制與疏導，及接駁資訊如下：
一、搭乘（高）鐵、捷運及公路運輸接駁轉乘：於高鐵台中站（4號出口站，站區二路）、台鐵豐原火車站（社會住宅停車場）等2處設置接駁站，提供搭乘高鐵、台鐵、台中捷運等大眾運輸交通工具民眾轉乘免費接駁。
二、自行開車接駁轉乘：於西屯區中央公園（經貿路近大鵬路口）、神岡籃球溜冰兼廣場（神岡區神清路）及台中港旅客服務中心（台中港站）等3處設置接駁站。請台中市區民眾利用西屯區中央公園站接駁、中部地區海線利用台中港旅客服務中心站接駁；其中神岡籃球溜冰兼廣場站距營區神岡門僅2.3公里，為進出營區最近接駁站。
三、搭乘公車及計程車接駁：清泉崗機場大營門及神岡門營內接駁車。
5處接駁站及2處營內接駁，於12日上午7時起開放民眾搭乘，14時起停止接駁民眾進入營區，僅載送民眾返回各接駁站，至輸運完畢為止（暫訂至18時）。
警方提醒民眾，當天活動將對機場周邊道路及重要幹道中清路三段至七段造成負荷，警方會加派警力加強疏導，請民眾務必配合員警及義交疏導作為。
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